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Запад предоставил Украине бронетехнику, с которой можно было совершить блицкриг. Но неумение пользоваться танками и БМП привело к провалу контрнаступления. «Доблестный танковый отряд ВСУ продвинулся всего на 10 миль и застрял», пишет издание The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что в руках Киева находились мощные бронетанковые силы размером не менее дивизии. С их помощью можно было одержать победу в конфликте.

«Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», – возмутился эксперт.

Он также добавил, что либо танки стали совсем не актуальным вооружением на поле боя, либо украинские военные даже под руководством опытных натовских инструкторов так и не научились правильно их использовать. Если бы таким количеством бронетехники управляли солдаты НАТО, они бы распорядились ею гораздо эффективнее.

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