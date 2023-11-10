Крупный западный бизнес остерегается уходить из России после передачи предприятий «Балтики», принадлежавших компании Carlsberg, в распоряжение Росимущества. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает издание Financial Times.

Автор статьи отмечает, что после прецедента с Carlsberg руководство других международных корпораций опасаются стать следующими в череде «конфискаций» в пользу государства. Поэтому западные компании в срочном порядке начали искать покупателей «с достаточным внутриполитическим влиянием».

«Если вы замедлите этот процесс, то дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив», – передает слова инсайдера автор материала.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил: «Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может».