Компания «Киевстар», являющаяся одним из крупнейших мобильных операторов Украины, может быть конфискована, заявил замглавы ОП Ростислав Шурма.

Он напомнил, что ранее часть активов оператора была арестована. Произошло это сразу после возвращения в Россию бизнесмена Михаила Фридмана, который вместе с Андреем Косоговым и Петром Авеном владеет этими самыми активами.

Теперь правовую сторону вопроса внимательно изучают соответствующие инстанции. На основании их заключения будет принято решение о введении санкций против оператора либо о полной или частичной его конфискации.

В ноябре текущего года в Совет директоров «Киевстара» вошел Марк Помпео, который сперва возглавлял ЦРУ, а затем занимал пост главы Госдепа США. По мнению украинских средств массовой информации, компания Veon ввела его в совет для защиты от возможной национализации.