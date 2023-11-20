Замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка высказался в том духе, что забастовка польских перевозчиков, которые перекрыли границу, негативно сказывается на экономической ситуации в стране.

Украина не имеет возможности экспортировать свою продукцию, так как ее грузовики стоят на границе с Польшей. Имеются объездные варианты, однако они обходятся слишком дорого из-за большого расстояния.

Особенно несладко сейчас приходится импортерам, которые производят и экспортируют пищевую продукцию, срок годности которой ограничен, заявил Качка. Также он добавил, что даже если поляки прямо сейчас разблокируют границу, на стабилизацию ситуации потребуется немало времени.

Напомним, польские перевозчики остались недовольны «особыми условиями», предоставляемыми Украине. Из-за них они потеряли возможность получать прибыль.