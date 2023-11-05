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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал ошибки ВСУ и практически назвал помощь Запада бесполезной. Статья с его интервью появилась в издании The Economist.

Украинский главком подверг критике коллективный Запад, признал собственные ошибки и отдал должное армии ВС России. Украинский генерал заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ не достигли поставленных целей, а лишь понесли колоссальные потери. По его словам, украинское командование рассчитывало на продвижение в 30 км в день, а в итоге им удалось продвинуться лишь на 17 км вперед за пять месяцев кровопролитных сражений. Залужный, подводя итоги своим неудачам, предложил еще один выход, но, похоже, что сам в него не верит.

Валерий Залужный заявил, что конфликт перерос в «позиционное противостояние». По его словам, выход из сложившейся ситуации – огромный технологический рывок. Однако признаков, что это произойдет в ближайшее время, просто нет.

«Как и в Первую мировую, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — заявил Залужный.

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