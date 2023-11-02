Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге для журналистов сообщила, что боевики ВСУ намеренно нанесли второй удар по Донецку. Они знали, что на месте уже будут работать спасательные службы и журналисты, поэтому хотели нанести гарантированный ущерб.

Первый удар неонацистов пришелся по гражданским объектам. Затем боевики выждали паузу, чтобы дать возможность экстренным службам и журналистам приехать на место атаки. После этого кассетными боеприпасами с большой площадью поражения были атакованы окрестности железнодорожного вокзала, передает «Пятый канал»

Под этот второй удар попали журналисты «Известий» – оператор Александр Мартемьянов, а также военные корреспонденты Евгений Быковский и Алексей Полторанин. Все они госпитализированы с осколочными ранениями.

Кроме того, погибли два человека, одним из которых оказался сотрудник МЧС. Следственный комитет РФ ранее заявил, что факты этих обстрелов будут расследоваться самым тщательным образом.