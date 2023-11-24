Урегулирование приднестровской проблемы стоит на месте лишь потому, что Кишинев не реагирует на призывы Тирасполя о переговорах. Если Молдавия продолжит вести себя в том же духе, то рассчитывать на прогресс нет никакого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в 2003 году Кишинев и Тирасполь намеревались подписать так называемый «Меморандум Козака», определяющий государственное устройство объединенной Молдавии. Но Запад сделал все возможное, чтобы сорвать подписание документа. С тех пор за 20 лет ситуация окончательно зашла в тупик.

Причем причиной этого является именно позиция Молдавии, которая не отвечает на призывы ПМР к переговорам.