Урегулирование приднестровской проблемы стоит на месте лишь потому, что Кишинев не реагирует на призывы Тирасполя о переговорах. Если Молдавия продолжит вести себя в том же духе, то рассчитывать на прогресс нет никакого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в 2003 году Кишинев и Тирасполь намеревались подписать так называемый «Меморандум Козака», определяющий государственное устройство объединенной Молдавии. Но Запад сделал все возможное, чтобы сорвать подписание документа. С тех пор за 20 лет ситуация окончательно зашла в тупик.
Причем причиной этого является именно позиция Молдавии, которая не отвечает на призывы ПМР к переговорам.
«Конечно, время не стоит на месте, и события двадцатилетней давности стали историей. Вот только процесс ПДУ продолжает буксовать. Убеждены, что никакие дискуссии о сроках реализации евроинтеграционного проекта Молдавии “без или совместно с Приднестровьем” не способны заменить поиск действительно жизнеспособных решений», – цитирует Захарову РИА Новости.