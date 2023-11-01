По данным израильских СМИ, была перехвачена баллистическая ракета, запущенная из Йемена в направлении Израиля. Детали уточняются, но согласно предварительным данным, операция по перехвату ракеты была успешной без каких-либо последствий для судов и других объектов в Красном море.

Представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ракетная атака со стороны Йемена не представляла угрозы для мирных жителей страны, так как все выпущенные с территории Йемена беспилотники и ракеты были перехвачены над Красным морем. Но издание The Times of Israel сообщило, что один из снарядов, выпущенных из Йемена, упал в иорданской пустыне.

Отмечается, что с территории Йемена была запущена ракета уже не первый раз. Точная цель в Израиле не указывалась. Но, с учетом неофициальных данных, целью атаки мог быть ядерный объект Израиля, расположенный в городе Димона.

Данная попытка удара Йемена баллистическими ракетами по Израилю является далеко не первой. По мнению экспертов, следует ожидать массовые пуски подобных ракет.