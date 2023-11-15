Япония провела ходовые испытания вертолетоносца, переделанного под истребители F-35B

По сообщениям японских СМИ, один из крупнейших военно-морских кораблей Японии участвовал в ходовых испытаниях на этой неделе, продемонстрировав модификации, позволяющие ему принять на вооружение американские истребители 5-го поколения. Источник: Stars and Stripes.

JS Kaga, плоскопалубный авианосец для вертолетов, приступил к испытаниям в понедельник после того, как покинул военно-морскую базу Куре в префектуре Хиросима, сообщила во вторник Asahi Shimbun. Носовая часть и полетная палуба «Кага» были реконструированы для размещения F-35B Lightning II.

Вариант F-35B, используемый Корпусом морпехов США на борту десантных кораблей американских ВМС, способен осуществлять короткий взлет и вертикальную посадку, что делает его пригодным для размещения на японских вертолетоносцах при условии внесения некоторых изменений.

Ударные темпы наращивания ВС

Представитель Морских сил самообороны Японии, с которым репортер Stars and Stripes связался по телефону в среду (15 ноября), подтвердил, что «Кага» находился в море в понедельник, но не предоставил дополнительных подробностей, сославшись на потребность обеспечения оперативной безопасности.

Изменения, замеченные на недавнем вертолетоносце в понедельник, включали новую палубную маркировку, облегчающую взлет и посадку самолетов, а также квадратную носовую часть, способствующую уменьшению турбулентности и увеличению длины взлетной части палубы, сообщает Asahi Shimbun (на фото выше – «Идзумо» до и после модификации).

Согласно открытым данным японских Сил самообороны, взлетная палуба на «Кага» была усилена, чтобы выдерживать жару при посадке F-35B. Модификации этого вертолетоносца начались в 2022-м и могут завершиться уже к марту 2024 года.

Выход в море JS Kaga в понедельник не включал базирование на нем F-35, полеты которых с палубы модифицированного вертолетоносца не ожидаются в ближайшее время, поскольку второй этап модификаций еще не произведен.

Япония, однако, уже много лет готовится адаптировать «Кага» и родственный ему JS Izumo под принятие истребителей. Согласно официальному документу 2019 года, Минобороны Японии заявило, что способность «проводить гибкие операции» и «добиваться превосходства в воздухе с использованием высококвалифицированных истребителей» имеет важное значение для обороны островной империи.

Также в японском Минобороны добавили, что модификации «Идзумо» и «Кага», которые позволяют размещать на них самолеты типа F-35B, являются «жизненно важным минимумом» для Сил самообороны.

В 2020-м Минобороны Японии запросило около $795 млн на закупку шести F-35B и около $29 млн на ремонт и модернизацию «Идзумо». В следующем году военное министерство запросило у правительства $474 миллиона на еще четыре F-35B и $61 миллион на реконструкцию взлетных палуб у «Кага» и «Идзумо».

Дополнительные модификации «Идзумо», включая модификации носовой части, запланированы на 2024 год.

В октябре 2021-го два F-35B Корпуса морпехов США совершили взлет и приземление на палубу вертолетоносца «Идзумо», проходящего ту же модернизацию, что и «Кага». Эти два истребителя став первыми, взлетевшими с японского авианосца после Второй мировой.

С той поры Япония внесла оплату за 42 F-35B и ожидает, что поставки этих истребителей начнутся в течение следующих нескольких лет.