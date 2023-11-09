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Церемония награждения, организованная для боевиков 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ «Закарпатье», превратилась в «мясорубку», в которой погибло более 20 человек. Среди них – лучшие военнослужащие подразделения и высокопоставленные офицеры, пишет The Washington Press.

Статистика по погибшим разнится в западных изданиях. Так, The New York Times сообщает минимум о 43 бойцах. Также неизвестно, сколько оказалось раненых. Всего же на церемонию было собрано более 100 боевиков ВСУ.

Украинские военные и пользователи Сети подвергли критике командование армии за подобные мероприятия. Они указали, что трагедия произошла на Запорожском направлении в прифронтовой зоне. Командиры должны были понимать, что ВС РФ отслеживают все перемещениях противника и не упустят возможности атаковать большое скопление его личного состава. Что в итоге и произошло с боевиками бригады «Закарпатье».

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