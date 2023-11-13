Выждав полвека власти Австралии извиняются за «трагедию с талидомидом»

Австралия принесет общенациональные извинения всем гражданам континента, пострадавшим в результате «трагедии талидомида», согласно Reuters. Об этом сообщил премьер Альбанезе в понедельник (13 ноября), более чем 50 лет после того, как австралийские дети рождались с врожденными дефектами из-за рекомендованных властями для их матерей таблеток от утренней тошноты.

Талидомид выступал активным ингредиентом успокоительного средства, широко распространенного среди многих матерей в Австралии и во всем мире в начале 1960-х. Однако вскоре выяснилось, что препарат вызывает пороки развития конечностей, черт лица и внутренних органов у будущих детей.

«Трагедия с талидомидом – темная глава в истории нашей страны и мира», – отметил Альбанезе в своем заявлении. «Выжившие, их семьи, друзья и опекуны на протяжении многих лет мужественно и убежденно отстаивали право на извинения. Этот момент является давно назревшим национальным признанием всего, что они пережили и всего, за что они боролись».

Скандал с талидомидом вызвал во всем мире пересмотр режимов предварительного тестирования новых лекарств и повысил репутацию американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), оказавшегося единственным, кто отказался одобрить препарат на государственном уровне, хотя он распространялся в Штатах для тестирования. В 2010-м перед жертвами талидомида извинилось британское правительство.

Жуткие последствия

Талидомид, разработанный немецкой Gruenenthal, убил около 80 000 детей по всему миру еще до их рождения, и еще 20 000 родились с дефектами (на фото – жертва талидомида).

Австралийка, родившаяся без рук и ног после того, как ее мать принимала талидомид, в 2012 году выиграла многомиллионную компенсацию от Diageo Plc, местного дистрибьютора немецкого средства. В 2010-м компания Diageo согласилась выплатить 50 миллионов австралийских долларов (1,55 млрд. руб. на 2010 год) 45 жертвам талидомида в Австралии и Новой Зеландии.

Альбанезе принесет извинения в австралийском парламенте 29 ноября. Правительство официально зарегистрировало 146 человек, переживших прием их матерями талидомида, хотя точное число пострадавших неизвестно.

«Принося эти извинения, мы выражаем признательность всем тем младенцам, которые умерли, и семьям, которые их оплакивают, а также тем, кто выжил, но чья жизнь оказалась намного тяжелее из-за воздействия этого ужасного препарата», – заявил Альбанезе.