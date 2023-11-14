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Популярный артист Александр Збруев, исполнивший роль Григория Ганжи в «Большой перемене», в последнее время совершенно исчез с экранов. Портал News.ru выяснял, как сейчас живет актер.

В прошлом году назад Збруеву пришлось делать публичное заявление о том, что «слухи о его смерти несколько преувеличены». Все дело в том, что по Сети распространялась информация о тяжелой болезни артиста, закончившейся летальным исходом.

«Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре», — заявил артист.

О проблемах со здоровьем Збруев сообщил только в начале 2023 года. Он рассказал о повышенном давлении, связанном с эмоциональным всплеском из-за смерти Инны Чуриковой.

В настоящий момент актер продолжает играть на сцене театра «Ленком Марка Захарова», но после сериала «Содержанки», вышедшего в 2019 году, он больше не снимается в кино.

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