Актер и режиссер Иван Охлобыстин на некоторое время исчез из поля зрения поклонников, заставив их волноваться. Портал News.ru выяснил, что сейчас происходит в жизни и творческой деятельности звезды.

Оказалось, что актер продолжает заниматься любимым делом и никуда не пропадал. В 2022 году он побывал на Донбассе, посетил целый ряд городов ЛНР и ДНР, занялся съемками фильма о жителях региона и их непростой судьбе.

«С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнетом снарядов», — рассказал Охлобыстин.

Побывал он и в Мариуполе, где в разгромленном театре из актерской труппы осталось в живых всего 16 человек из 40. Они не сломались, а продолжили выступать.

«Представили жанровые сценки: женщина с коляской, старики играют в шахматы. И выходит девочка с изумительным голосом и поет: “Ах, как хочется вернуться…” Я заплакал», — рассказывал Охлобыстин изданию «Аргументы и факты».

Актер безоговорочно поддержал специальную военную операцию и полностью уверен в правильности своей позиции. Он рассказал, что в мире нарастают русофобские настроения, поэтому СВО стала несколько своеобразным, но действенным способом «обрести новую государственность» и пробудить народ от того дремотного состояния, в котором он находился.

Охлобыстин неоднократно критиковал артистов, которые покинули Россию и позволяют себе оскорбительные заявления в ее адрес. От него досталось, к примеру, Алексею Панину*, которого актер назвал «абсолютно больным ребенком», Семену Слепакову* и другим. О Дмитрии Назарове*, уволенном из МХТ им. Чехова, Охлобыстин высказался в том духе, что тот ошибается в своем отношении к стране.

«Внешне все выглядит ужасно, нецивилизованно, но всему способствовали внутренние причины. Именно эти причины оставляют нас на этой стороне. Дима не почувствовал их, был увлечен своей позицией. Простить — прощу его, но выйду ли с ним на сцену…» — пояснил режиссер.

*признаны физическими лицами, исполняющими функции иностранных агентов в РФ