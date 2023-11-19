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Мама певицы Натальи Королевой Людмила Порывай получила широкую известность после шоу «Время обедать». Она вела его вместе с дочерью на Первом канале около двух лет.

В 2018 году она также попробовала себя в эстрадном жанре и спела композицию «Пальчики оближешь. Также ее часто приглашали в самые различные программы в роли эксперта, передает портал News.ru.

Однако в 2022 году, после начала специальной военной операции Порывай, которая живет в Соединенных Штатах, поддержала Украину. Она присутствовала на концерте Ирины Билык в наброшенном на плечи украинском флаге, а также не стала заступаться за своего зятя Тарзана (творческий псевдоним Сергея Глушко), которого украинская певица начала прямо на сцене оскорблять за поддержку спецоперации.

Наташа Королева рассказала, что у нее с мамой разные взгляды на происходящие события, из-за чего иногда возникают сложности в общении. Но в целом в семье все хорошо.

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