Имя Вячеслава Моше Кантора известно по всему миру: и как бизнесмена, и как общественного деятеля международного уровня. Сам Кантор уже давно отдал предпочтение общественной работе перед бизнесом, а также посвятил себя социальным и благотворительным проектам, поясняя, что именно эти направления привлекают его особенно, потому что позволяют ему реализовывать собственные идеи и воплощать собственные ценности.

В интервью средствам массовой информации Моше Кантор объяснял такое распределение приоритетов тем, что в бизнесе человек ограничен общими правилами и нацеленностью на то, чтобы бизнес процветал; а вот общественные инициативы не мотивируются ничем, кроме как внутренними потребностями и верованиями конкретного человека.

Впрочем, ошибкой было бы считать, что Кантор обходил социальную тему стороной в то время, когда активно вёл бизнес-деятельность. Во многих его проектах, как в экономической сфере, так и в других, можно легко проследить те же темы и интересы, что сегодня занимают его уже как общественника.

Фокус на благотворительность

Бизнес и благотворительность в работе Вячеслава Кантора долгие годы шли рука об руку. Инвестиционные программы «Акрона» – агрохимического холдинга, который по праву можно считать главным бизнес-детищем Вячеслава Кантора – тому подтверждение. Социальные и общественные инициативы всегда занимали там полагающиеся им места, и даже с уходом Кантора от непосредственного управления бизнесом ситуация не изменилась – настолько нерушим был вклад самого Кантора в то, как его компании ведут дела, развиваются и работают, в том числе и над решением социальных вопросов в стране.

Корпоративная культура «Акрона» действительно во многом была сформирована самим Вячеславом Кантором и его взглядами на важность социальной поддержки, особенно тех регионов, где сами компании присутствуют и ведут свою работу. Даже сегодня, отказавшись от прямого участия в бизнесе, Кантор остаётся признанным и уважаемым экспертом в бизнес-среде и неизменно поднимает тему благотворительности и социальной ответственности бизнеса, когда ситуация этого требует. Тем более, что благотворительность эта, по убеждениям самого Вячеслава Моше Кантора, имеет огромное значение в масштабе целой страны – ведь не секрет, что именно поддержка бизнеса зачастую помогает развиваться и модернизироваться многим отраслям и областям, которые не смогли бы получить необходимый рывок или поддержку с одних лишь бюджетных средств, тем более, если речь идёт о бюджетах местных, а не федеральных.

Социальная сфера в этом разрезе вообще считается Вячеславом Кантором одной из важнейших – и, увы, нередко самой нуждающейся в поддержке. Во многих регионах в избытке устаревшей социальной инфраструктуры, некоторая – ещё со времён СССР, и без материальной помощи по-настоящему социально ответственного бизнеса сделать шаг вперёд в обновлении этой инфраструктуры зачастую очень сложно. Сам Моше Кантор не раз показывал пример в этом направлении: на частные средства Кантора выделялась помощь пострадавшим от пожаров или стихийных бедствий социальных учреждений, закупалась современная техника для музеев и исследовательских лабораторий, инициировались целые новые направления социальной помощи и так далее.

При этом, если посмотреть интервью и выступления самого Кантора, то можно увидеть, что через всю его деятельность красной нитью всегда проходит тема толерантности, взаимоуважения и поддержки людей, социальных институтов и инициатив. Люди, группы людей и целые народы могут и должны помогать друг другу, учиться друг у друга новому, поэтому человеческое отношение с точки зрения Вячеслава Кантора имеет такую ценность.

Языком искусства

Особое место среди проектов и начинаний Моше Кантора занимает Музей искусства авангарда. Особое – потому что с одной стороны проект этот может показаться продолжением всего лишь личных интересов Кантора в сфере искусства и культуры, но с другой – интересы эти нашли воплощение в такой форме, что стали доступны широчайшему кругу людей. Имя Вячеслава Кантора как коллекционера искусства тоже широко признано на международной арене, при этом те произведения, которым отдаёт предпочтение Кантор-коллекционер, также пронизаны темой толерантности и культурного многообразия.

Согласно независимым оценкам искусствоведов, Вячеслав Кантор на сегодняшний день является владельцем едва ли не крупнейшей в мире коллекции произведений русских авангардистов. Примечательно же то, что коллекция эта – не в закрытых помещениях и не спрятана от глаз людей, а является самой основой уже упомянутого музея. Сам же коллекционер не раз признавался, что его всегда интересовало искусство авангардистов, особенно тех из русских мастеров, что имели еврейские корни. Среди художников, чьи работы заинтересовали в разное время Кантора, немало мастеров с мировым именем, которые добились известности в годы эмиграции во время непростых для страны первых десятилетий XX века – известность эта настолько международная, что даже сам российский зритель зачастую не знает, что тот или иной мастер – выходец из России.

Еврейская тема Кантору также особенно интересна, но уже по личным причинам. Не говоря уж о том, что как общественный деятель он особенно отметился на таких постах, как глава Российского еврейского конгресса и Европейского еврейского конгресса. В работах же художников еврейского происхождения Вячеслав Моше Кантор видит отражение истории еврейства – особенно самого непростого его периода, связанного с теми страшными испытаниями и гонениями, что евреи пережили в преддверии Второй мировой войны. Сам же факт того, что эти мастера нашли в себе силы и возможности для работы, и что какие-то страны или города стали для них пристанищем на это время, Кантор считает иллюстрацией того, насколько конструктивна толерантность и насколько искусство для продвижения этих ценностей является универсальным языком.

Сама идея музея МАГМА, по признанию Вячеслава Моше Кантора, стала прежде всего идеей донести эту мысль и эти ценности до людей, через искусство рассказать о непростых судьбах и о тех историях, что из них сложились. Второй же целью, как опять же рассказывал сам Кантор, было «возвращение» русских мастеров на родину – к российскому зрителю, который даже не имел возможности видеть вживую эти произведения, долгие годы хранившиеся по зарубежным коллекциям.

Россия в период авангарда действительно занимала одно из лидирующих положений в сфере современного искусства, напоминает Вячеслав Кантор, и об этом тоже необходимо помнить, не поддаваться на распространяемое на Западе мнение о том, что наша страна известна лишь своими рерсурсами. Работы авангардистов и тот вклад, что они оставили в мировой культуре – лишнее подтверждение того, что Россия не только не заимствовала многое у Запада, но и была первопроходцем в целых новых направлениях искусства.

Что касается искусства и его способности донести до людей такие ценностные уроки, как важность толерантности, то в этом Вячеслав Кантор не сомневается ни на мгновение. Саму же толерантность Кантор видит прежде всего как возможность для свободной конкуренции: когда человек или целое общество допускает и принимает что-то совсем новое, что даже ещё не понятно на глубоком уровне, без всякой дискриминации и позволяет этому развиваться. Именно таким путём, уверен Кантор, достигается прогресс, и в этом у толерантности и есть главное преимущество.

Главное – не переборщить

Развитие темы толерантности, конечно, в деятельности Вячеслава Кантора не ограничивается культурными проектами и начинаниями в сфере искусства. Более того, если выделять заглавную тему всей его деятельности, какой бы масштабной она ни была, это будет именно толерантность. Что же касается самых действенных и эффективных способах её продвижения, то Кантор называет не только и не столько культурную сферу, сколько сферу законотворчества и законодательства. Ценность по-настоящему закрепляется в обществе, когда она превращается в норму, убеждён Вячеслав Кантор, и чтобы этого достичь, ценностью эту нужно закрепить на законодательном уровне – там она будет в безопасности от манипуляций смыслами и искажений.

Что касается закона о толерантности, то Вячеслав Моше Кантор в своё время и сам прилагал немало усилий к тому, чтобы соответствующие законопроекты были разработаны и получили поддержку. В частности, в 2008 году именно Кантор стоял у истоков создания неправительственного Европейского совета по толерантности и примирению, совета, который должен был собрать экспертов из самых разных стран и самых разных сфер для того, чтобы досконально и тщательно изучить толерантность как норму и ценность, чтобы выработать подходы к борьбе с нетерпимостью, антисемитизмом, ксенофобией и ненавистью во всех её формах.

Совет действительно собрал под своим крылом специалистов самых разных направлений: в его состав вошли как бывшие политики, так и деятели культуры и науки, общественники, экономисты, юристы и многие другие люди, так или иначе имеющие свою долю влияния на общественные процессы, происходящие в Европе и мире. Как говорил сам Кантор, первостепенной характеристикой для приглашения того или иного эксперта в совет был его опыт в деле борьбы за толерантность и её продвижение, против ненависти и нетерпимости в любой точке мира. Учитывая то, насколько многонациональна Европа и насколько уже тогда очевидна была проблема нарастающей нетерпимости в обществе, актуальность этого проекта даже не нуждалась в обсуждениях.

Примерно в то же время Вячеслав Кантор озвучил и собственные взгляды на толерантность, какой он её видит – а именно, в виде безопасной толерантности, не просто необходимой современной Европе, но, по убеждениям самого Кантора, той форме толерантности, которая имеет шансы действительно изменить атмосферу в обществе к лучшему. Безопасная толерантность в каком-то смысле стала альтернативой толерантности безграничной, поскольку в случае в последней, уверен Моше Кантор, опасность для общества оказывается куда серьёзнее, чем потенциальные выгоды. Да, толерантность – и особенно её избыток – может быть опасной, утверждал и продолжает утверждать Кантор. Опасной и даже преступной, в чём можно убедиться на примере самой истории: действия нацистской Германии, Холокост и, как следствие, Вторая мировая война, считает Кантор, стали возможны только потому, что к ранним проявлениям будущей катастрофы как раз Европа проявила ту самую преступную терпимость.

Избыточная толерантность превращает эту важнейшую для человечества ценность из лекарства в яд, убеждён Вячеслав Моше Кантор. В частности, никакая толерантность не может оправдать равнодушие и бездействие перед лицом ненависти и агрессии, как никакая толерантность не может служить оправданием и за бездействие против продвижения идей, несущих эту самую ненависть.

Вопрос в том, чтобы определить, каков должен быть верный баланс между толерантностью и безопасностью: чтобы первое не угнетало второго, а второе не угрожало первому. По мнению Вячеслава Кантора, именно подобные нюансы и должен разрешить соответствующий закон. Что же касается безопасности, то Кантор также не раз утверждал, что в современном глобальном мире она также может быть только глобальной – ни одна страна уже не обладает достаточными силами, чтобы обезопасить себя изолированно, только собственными силами.

Разумеется, все эти вещи требуют постоянного и тщательного изучения, как и их взаимосвязь и взаимозависимость. С этой целью Кантор, в частности, предложил создать специальную программу в одном из европейских университетов, программу достаточно престижную, чтобы она привлекала специалистов.

В вопросе с законом о толерантности Вячеслав Кантор остаётся твёрд: он необходим, причём не только для того, чтобы наконец конкретизировать и закрепить нормы толерантности, но и для того, чтобы эта ценность по-настоящему сохранилась и имела базу для дальнейшего развития. А развитие это нуждается в постоянной подпитки, по мнению Моше Кантора: он даже пошёл дальше и сравнил процесс взращивания значимых конструктивных ценностей с уходом за садом, где, в отличие от сорняков, деревья нуждаются в уходе, внимании и постоянной подкормке. Закон же в свою очередь будет служить столь необходимым ориентиром для выхода из идеологических и даже политических тупиков, убеждён Кантор. Без манипуляций и искажений, он будет той опорой, что зачастую необходима, когда споры и разногласия заходят в тупик – выходом из этого самого тупика будет как раз обращение к существующим законам и нормам.