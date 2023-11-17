Гостиничный бизнес постоянно меняется под воздействием новых тенденций и потребностей путешественников, которые ищут не только качественное место для ночлега, но и уникальный опыт проживания. Современные апарт-отели, расположенные в крупных регионах России и предлагающие комбинацию уютного жилья и сервиса, стали наиболее популярным вариантом размещения, благодаря чему обеспечивают безмятежное пребывание туристов в новых для них городах. Сегодня снять апартаменты в Санкт-Петербурге так же просто, как забронировать номер в обычном отеле.

В 2023 году прослеживается тенденция на реконструкцию исторических зданий или возведение на их месте новых, продолжающих архитектурный стиль XIX, XX веков. Такие комплексы позволяют вдохнуть новую жизнь в помещения, проживание в которых ранее было невозможным. Например, в центре Северной столицы располагается апарт-отель YE’S Marata, построенный на месте бывшей заброшенной кондитерской фабрики им. Крупской. Открывший свои двери в 2020 году, сегодня комплекс стал настоящим центром притяжения как для гостей города, так и для его постоянных жителей.

Важным преимуществом такого сегмента арендной недвижимости является гибкость проживания. Апарт-отели предлагают не только краткосрочное проживание на несколько суток, но и среднесрочное или долгосрочное размещение на несколько месяцев. При этом стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от выбранного формата.

Номера с полностью оборудованными кухнями, гостиной, спальным и рабочим пространствами, а также сервисом, который обеспечивает управляющая компания, позволяют путешествовать, не тратя время на рутинные задачи. Это особенно важно для семей с детьми или гостей, выбирающих долгосрочное размещение, которым нужно больше пространства для жизни и удобств.

Для улучшения качества размещения управляющие компании активно внедряют инновационные технологии. Бронирование номера, чек-ин и чек-аут происходят быстро и удобно, а доступ к беспроводному интернету и умным устройствам делает проживание продуктивным.

Помимо этого, операторы апарт-отелей собирают данные о потребительских предпочтениях и привычках путешественников. Это позволяет лучше адаптировать свои услуги и удовлетворять изменяющиеся потребности туристов. Подобная аналитика также помогает в определении спроса на различные виды развлечений и культурных мероприятий в городах, что способствует их дополнительному развитию.