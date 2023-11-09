Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

9 ноября в 16:40 ВСУ снова атаковали Донецк. Беспилотник противника сбросил на Кировский район города взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центра координации и контроля (СЦКК).

Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Подробности атаки ВСУ на столицу ДНР не приводятся, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Около 18:00 также появилась информация об ударе по Горловке. Город был обстрелян 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами натовского стандарта.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об ударе по Калининскому району Донецка. Также он сообщил об одном пострадавшем в Петровском районе на который Киев также сбросил взрывное устройство с дрона.

Вам может понравиться

Спецназ ВС РФ “Сибирь” использует дроны-камикадзе в паре с артиллерией под Клещеевкой

В районе Клещеевки, где продолжаются ожесточенные бои, российские ВС задействуют FPV-дроны в сочетании с артиллерийским вооружением. Это дает возможность существенно повысить поражающую мощь, пишет РИА Новости. Спаренные удары артиллерией и

Выяснилось, куда исчез и чем занимается сейчас популярный актер Александр Балуев

Знаменитый актер Александр Балуев исчез с экранов и чрезвычайно редко появляется на светских мероприятиях. Что сейчас с ним происходит, попытался выяснить портал News.ru. Балуев получил широкую известность после фильмов «Мусульманин»

Патриарх Кирилл рассказал, что его отца сослали на Колыму за написание слова «Бог»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Его слова приводит РИА Новости. По