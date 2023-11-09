9 ноября в 16:40 ВСУ снова атаковали Донецк. Беспилотник противника сбросил на Кировский район города взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центра координации и контроля (СЦКК).

Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Подробности атаки ВСУ на столицу ДНР не приводятся, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Около 18:00 также появилась информация об ударе по Горловке. Город был обстрелян 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами натовского стандарта.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об ударе по Калининскому району Донецка. Также он сообщил об одном пострадавшем в Петровском районе на который Киев также сбросил взрывное устройство с дрона.