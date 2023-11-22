Портал «Свободная пресса» рассказал об ударах по военным объектам ВСУ вечером 21-го и в ночь на 22 ноября.

После вечерней воздушной тревоги в Одессе глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате удара ракетами Х-31П повреждена припортовая инфраструктура в областном центре и в Белгород-Днестровском районе. Однако чуть позже появилась информация, что ВСУ проспали еще и атаку на зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, полученный от Германии.

Причиной того, что комплекс был поражен, стало использование Россией тактики комбинированных атак. Дроны-камикадзе «Герань» отвлекли на себя внимание ПВО и заставили комплекс активизироваться, а затем его атаковала противорадиолокационная ракета.

Кроме того, в ночь на 22 ноября ВС РФ ударили дронами по военному аэродрому в Староконстантинове и по объекту в Житомирской области. Включалась воздушная тревога и в ряде других регионов страны.