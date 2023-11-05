Около 17:00 в воскресенье ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по Одесской области. Местные жители сообщают о двух сильных взрывах, из-за которых в близлежащих домах вылетели окна.

В пресс-службе оперативного командования «Юг» заявили, что удар пришелся по инфраструктурному объекту. Отмечается повреждение целого ряда административных зданий. О каком именно объекте идет речь, не сообщается.

Украинские власти также путаются с типом ракет. Изначально они заявляли, что удар нанесен противокорабельными «Ониксами». Спустя некоторое время речь шла уже о ракете класса «воздух-поверхность» Х-59. Сейчас спикеры остановились на противорадиолокационном боезаряде Х-31.

Также Киев сперва сообщал о двух ракетах, однако сейчас выясняется, что она была одна. При этом объяснить второй взрыв представители оперативного командования не потрудились.