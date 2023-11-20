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Германия, которая недавно в два раза увеличила военную помощь Украине, намерена передать ей самоходные артиллерийские установки RCH 155. На них Киев возлагает большие надежды, передает портал «Военное обозрение».

Впрочем, произойдет это не скоро. Производство гаубиц началось лишь в этом году, поэтому на Украине они появятся только в 2024-м. Причем изначально Берлин обещал поставить оружия в январе, но сейчас говорит о конце следующего года.

RCH 155 – это колесная самоходка, которая может передвигаться со скоростью 100 километров в час. Дальностью поражения целей составляет 40 километров, но при использовании специально разработанных снарядов она увеличивается до 50 км.

В боекомплект входит 30 снарядов, скорострельность достигает девяти выстрелов за минуту. При этом гаубица может вести огонь прямо в движении.

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