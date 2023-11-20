В возрасте 79 лет из жизни ушел политический долгожитель, бывший кандидат в президенты и экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Портал РБК в своем материале вспомнил карьерный путь возглавлявшего Кузбасс более 20 лет российского политика.

Аман Тулеев родился в Туркменской ССР 13 мая 1944 года, отслужил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа в качестве сапера, а после работал начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги и заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии.

После распада СССР баллотировался в июне 1991 года на пост президента Российской Федерации, заняв четвертое место из шести кандидатов. Тулеев подверг критики выбранный Ельциным политический курс развития страны, считая его ведущим к развалу государства и обнищанию людей.

В середине 1990-х годов политик возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, а 22 августа 1996 был назначен на пост министра РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ. В июле 1997 года по указу президента стал главой администрации Кемеровской области, а уже в октябре победил на выборах губернатора области, получив поддержку избирателей на уровне 95%.

В период губернаторства Тулеева показатели безработицы в Кемеровской области сократились с 11,2% в 1997 году до 4,3% в 2017 году, а естественная убыль населения с 7,7 тысяч в 2000 году снизилась до 3,6 тысяч в 2017 году. После трагических событий 25 марта 2018 года, когда в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, губернатор Тулеев принял решение подать в отставку.

«Сегодня хочу сказать вам: я подал президенту России прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям! Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», – заявил Тулеев.

После ухода с должности губернатора политик сначала стал спикером парламента Кузбасса, а после стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Умер Алан Тулиев 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет.