Российские военнослужащие не допустили высадку подразделений противника на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Мотострелковая рота российской группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова, уничтожила подразделение 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Отмечается, что российские бойцы взяли в плен 11 украинских военнослужащих.

Во время боев с украинскими диверсантами старший лейтенант Арсаланов получил ранения. Сейчас он находится в госпитале. Сослуживцы положительно отзываются о своем командире, отмечая, что он грамотно руководил подразделениям. Желают своему командиру скорейшего выздоровления.

Профессионализм российского командира и грамотное исполнение его приказов привело к успешному отражению атаки противника. Старший лейтенант Золто Арсаланов и военнослужащие роты были представлены к государственным наградам за проявленное мужество и героизм, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.