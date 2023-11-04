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Подразделения ВС России постепенно вытесняют украинских боевиков с позиций в окрестностях Авдеевки, чтобы взять в клещи обороняющую город группировку ВСУ. Об ожесточенных боях в окрестностях города сообщают российские военкоры, украинские паблики и западные СМИ.

Военкоры сообщают о наступлении российских сил в направлении единственной дороги в город, проходящей в районе Орловки, по которой украинский гарнизон все еще получает снабжение, боеприпасы и свежие резервы. В случае выхода на трассу российских сил, авдеевский гарнизон ВСУ будет фактически блокирован в городе.

Еще одним важным стратегическим местом для обороны города является укрепрайон ВСУ, расположенный на территории Авдеевского коксохимического завода. В настоящий момент подразделения ВС России готовятся к полномасштабному штурму территории завода. В случае успеха российских сил, по мнению большинства военных экспертов, ситуация для гарнизона ВСУ в Авдеевке станет критической.

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