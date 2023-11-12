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Российская армия нанесла мощный контрудар в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает издание «Военная хроника».

«С ночи по районам, занятым ВСУ, активно работает артиллерия. С мест сообщают, что по плотности огня и количеству техники это очень напоминает операцию в Авдеевке. ВСУ пытаются огрызаться, но сказываются нехватка сил и большие потери», – написал автор поста.

По данным пресс-центра группировки ВС России «Восток», украинские боевики пытались организовать несколько попыток атаковать в окрестностях населенного пункта Урожайное. Начальник пресс-центра Олег Чехов отметил, что противник понес серьезные потери в результате мощного контрудара российских сил.

В окрестностях населенных пунктов Старомайорское и Приютное армейская авиация ВС России нанесла серию успешных бомбовых ударов по пунктам временной дислокации личного состава боевиков ВС Украины.

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