Ситуация для ВСУ в Авдеевке становится все сложнее с каждым днем. Российские ВС, напротив, действуют все более успешно и уверенно продвигаются вперед, пишет портал «Военное обозрение».

Так, 2 ноября ВС РФ перешли железнодорожное полотно у населенного пункта Степовое и сейчас штурмуют само село, расположенное к северу от Авдеевки. Кроме того, за «железкой» уже создан плацдарм, который после расширения будет задействован для дальнейшего наступления на город.

Также российские ВС усилят штурм коксохимического комбината, который украинские боевики называют ключом к Авдеевке. Если это предприятие окажется под контролем наших военных, то освобождение города станет делом техники.

Боевики ВСУ пытаются окапываться и выстраивать хоть какую-то линию обороны с огневыми позициями. Эти их действия уже стали объектом для критики – командование украинской армии упрекают в том, что оно не оборудовало оборонительные порядки раньше.

Генштаб ВСУ продолжает вещать о «неудачных» атаках ВС РФ, однако это лишь желание сохранить «хорошую мину при плохой игре». Западные эксперты, да и сами украинские военные заявляют, что ситуация выглядит намного хуже, чем видят чиновники Генерального штаба.