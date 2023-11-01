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В районе коксохимического комбината под Авдеевкой появилось огромное количество уничтоженной российскими военными натовской техники. Она превращена в металлолом и больше никогда не сможет принять участие в боях, рассказал портал «Военное обозрение».

Киев перебрасывает технику к Авдеевке, стремясь удержать город. ВС РФ стремительно наступают, они уже взяли под свой контроль господствующую высоту на терриконе и подошли вплотную к коксохимическому комбинату, являющемуся ключом к городу.

ВСУ задействовали в боях американские боевые машины пехоты «Брэдли», однако ВС РФ хорошо знают, как противостоять этой технике. Они уничтожили три таких БМП. Соответствующие кадры опубликовал тг-канал WarGonzo.

Кроме того, Минобороны ранее сообщало об уничтожении первого в районе Авдеевки немецкого танка «Леопард 2A6». Огонь по этой боевой машине корректировали беспилотные аппараты.

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