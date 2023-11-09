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Украинские военные на протяжении двух месяцев укрепляли опорный пункт «Остров» в Клещеевке, однако сейчас все фортификационные сооружения методично сравниваются с землей, сообщил тг-канал «Военная хроника».

Авторы отмечают, что по состоянию на вечер 9 ноября «Остров» все еще удерживают украинские боевики. Но по укреплениям методично наносят удары реактивные системы залпового огня «Ураган», самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и самые разнообразные артиллерийские системы калибром поменьше. Также по ВСУ бьют FPV-дроны, расправляющиеся с техникой и фортификационными сооружениями.

ВС России медленно, но уверенно продвигаются вперед, ВСУ отчаянно обороняются, однако цена удержания высот в Клещеевке увеличивается для них буквально с каждым часом. Киев несет огромные потери под ураганным огнем.

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