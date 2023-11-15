На окраине поселка Степовое на северном фланге Авдеевке идут ожесточенные бои. Российские ВС идут на штурм, противник отвечает ураганным огнем, который, впрочем, не в силах остановить наступление, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили видеозапись, на которой запечатлено уничтожение вражеской БМП «Брэдли», пытавшейся помешать атакующим действиям ВС РФ. Боевая машина пехоты загорается после удара FPV-дрона.

Также можно увидеть и другую натовскую бронетехнику, используемую ВСУ. У поселка видны сгоревшие «Леопарды».

ВСУ в Степовом держали под контролем железнодорожную магистраль, поэтому для них этот населенный пункт является стратегически важным. Для ВС РФ прорыв обороны у Степового будет означать приближение к Орловке и Бердычам, через которые проходят ключевые пыти снабжения украинской группировки в Авдеевке.