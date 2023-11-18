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Бойцы ВС РФ вернули под свой контроль окраину населенного пункта Новомайорское на Времьевском выступе, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что это стало возможным благодаря героическому поступку одного из связистов.

Ранее российские военные отбили одну из позиций противника на окраине села, однако потом связь с ними прекратилась. Добраться до подразделения было довольно сложно, так как путь к Новомайорскому пролегает через открытую местность и составляет более 400 метров. Эта территория постоянно простреливается боевиками ВСУ, передает портал Ura.ru.

Боец из подразделения связи нашел способ решить проблему. Он взобрался на мотоцикл и промчался на огромной скорости мимо противника. Тот даже не успел среагировать на столь дерзкий маневр.

Связист добрался до российских военных, восстановил связь, благодаря чем удалось взять под контроль окраину населенного пункта.

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