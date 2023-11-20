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Бои в районе села Крынки на левом берегу Днепра, где ВСУ собрались «расширять плацдарм», продолжаются. Российские ВС наносят по противнику мощные артиллерийские удары, а также атакуют вражеские позиции на правом берегу, откуда предпринимаются попытки организовать десант, передает «Военное обозрение».

Так, удары по крупным скоплениям боевиков ВСУ и техники наносятся в населенных пунктах Берислав и Тягинка, Антоновка и прочих. Также ВС РФ атакуют врага в Херсоне, в настоящий момент контролируемом украинской армией.

ВСУ в ответ также ведут артиллерийский огонь по позициям российских войск, стремясь прикрывать свои десантные подразделения. Они атакуют Голую Пристань и Алешки, Казачьи Лагеря и Кардашинку.

ВСУ предпринимают попытки расширить захваченный плацдарм у Крынок, однако у них не получается перебросить в район села серьезные силы. В задачи ВС РФ входят как уничтожение уже переправившихся на левый берег подразделений, так и блокировка переброски тяжелой техники и вооружений.

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