Мощный прилет по населенному пункту Николаевка на оккупированной ВСУ территории ДНР уничтожил крупный склад с боеприпасами. После удара ракеты на объекте началась детонация, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.

Николаевка расположена в 12 километров от Славянска, также находящегося под контролем украинской армии.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что любой удар по складу с боеприпасами превращается для ВСУ в настоящую трагедию. Украинские боевики и без того постоянно жалуются на снарядный голод и вынуждены экономить снаряды.

Напомним, в настоящий момент ВС РФ штурмуют Авдеевку, которую эксперты называют «ключом» к хорошо укрепленным городам Славянск и Краматорск, где базируются крупные силы украинской армии.