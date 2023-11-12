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Над территорией, которую пока еще контролирует Киев, в небо взлетел бомбардировщик Су-17. По мнению экспертов, Воздушные силы Украины восстановили этот раритет из-за нехватки боевых самолетов.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что это может быть единственный оставшийся у Киева бомбардировщик Су-17М3. На нем летали пилоты авиаремонтного завода в Запорожье, чтобы не растерять летные навыки. Также нельзя исключать, что самолет получен Украиной от Варшавы, в распоряжении которой должны были остаться советские воздушные машины.

Серийное производство бомбардировщиков Су-17 (Fitter в натовской классификации) прекратилось в СССР в 1990 году. Выпуск начался в далеком 1969-м. В России его сняли с вооружения в 1998 году, но во многих странах бомбардировщик все еще используется. К ним относятся Польша, Сирия, Ангола, Вьетнам и прочие.

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