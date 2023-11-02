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Заявление главкома ВС Украины Валерия Залужного «о тупиковой ситуации на поле боя» рассчитаны на попытку «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для украинской армии на восстановление своего потенциала. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

«Наступление ВСУ провалилось, Вооруженные силы Украины утратили свой потенциал, и в этих условиях Залужный говорит о том, что необходимо перейти к “Минску-3”», – заявил аналитик.

По его словам, киевский режим пытается подготовить почву для стабилизации фронта, чтобы начать переговорный процесс. При этом главная цель украинской стороны – не заключение мирного договора, а попытка в очередной раз выиграть время, чтобы успеть пополнить уничтоженные ресурсы поставками из стран Запада, а также провести дополнительную волну мобилизации.

По данным Минобороны РФ только за сентябрь украинская армия понесла потери в количестве 17 тысяч человек личного состава, а также 2700 единиц различной военной техники.

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