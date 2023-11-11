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России следует предусмотреть возможность удара со стороны Румынии и закрыть это направление для западной авиации, считает военный эксперт Владимир Прохватилов.

В интервью «Ленте.ру» он пояснил, что истребители F-16, которые Соединенные Штаты намерены передать Киеву, могут взлетать не с украинской, а с румынской территории. У ВСУ нет подходящей для этих самолетов инфраструктуры да и любой аэродром на Украине находится в зоне досягаемости российских ракет. Поэтому НАТО может использовать румынские авиабазы.

Также использование F-16 может обойтись без украинских пилотов. Вместо них НАТО привлечет американских либо румынских летчиков, которые досконально изучали эти самолеты и умеют хорошо на них летать. Атаки со стороны Румынии, по мнению аналитика, дадут Западу возможность наносить удары по Черноморскому флоту РФ и Крыму, поэтому Россия должна учитывать такой вариант и быть к нему готовой.

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