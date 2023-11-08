Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал публикации в СМИ о межконтинентальных баллистических ракетах «Булава», которые вызывают панику в США. Он рассказал «Ленте.ру» о причинах, по которым Вашингтон боится этого вооружения.

Эксперт пояснил, что носителями ракет «Булава» являются ядерные субмарины проекта 955 «Борей». Они бесшумно передвигаются под водой, их местоположение сложно установить. Благодаря этому удар баллистической ракетой может застать противника врасплох, отразить атаку он окажется просто не в состоянии.

«Более того, ракета высокоточная, и она имеет достаточно мощную боевую часть, благодаря чему она может поразить сразу несколько целей. К тому же “Булава” имеет не только высокую точность, но и высокую дальность», — заявил Кнутов.

Ранее аналитик Андрей Кошкин назвал ракеты «Булава» на атомных подлодках проекта «Борей» ключевым компонентом ядерной триады.