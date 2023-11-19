Кассетные авиабомбы РБК-500, видео применения которых появилось в Сети, являются эффективным средством сдерживания украинских «мясных штурмов», рассказал порталу «Лента.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

Каждый из этих боеприпасов весит около 500 килограммов. При сбросе с высоты в несколько километров он разрывается и накрывает суббоеприпасами площадь размером в футбольное поле. Это делает бомбы эффективными против пехоты, пытающейся штурмовать российские позиции без прикрытия с воздуха.

По сути, РБК-500 работают точно так же, как имеющиеся в распоряжении Киева американские кассетные боеприпасы. Однако в распоряжении ВС РФ имеются уникальные авиабомбы, которые снабжены самонаводящимися суббоеприпасами для повышенной точности и эффективности.