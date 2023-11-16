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Украинские ВС не собираются отказываться от террористической тактики, что подтверждается использованием беспилотных аппаратов самолетного типа Columba испанского производства, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал «Ленте.ру», что на обнаруженных под Смоленском дронах находилось более 1 килограмма пластида. Кроме того, дроны несли кумулятивные заряды, мощность которых существенно превышала обычную.

«Это указывает на то, что Киев не отказывается от своих планов в отношении российского мирного населения», — пояснил аналитик.

Она также заявил, что испанский дрон имеет совершенно другую электронную начинку, работает на иных частотах, поэтому ВСУ надеялись, что он поразит цель, обойдя российские системы радиоэлектронной борьбы. Однако последние оказались гораздо более эффективными, чем считали в Киеве, поэтому легко посадили оба вражеских дрона.

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