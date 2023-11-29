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Украинская система ПВО не в состоянии уничтожить российские крылатые ракеты «Калибр», рассказал порталу Lenta.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Он назвал «Калибры» ответом российского военно-промышленного комплекса на американские «Томагавки». Это ракеты, которые используют спутниковую навигацию «ГЛОНАСС», а также специальную головку самонаведения, обеспечивающую высокую точность поражения целей.

Если «Калибр» атакует цель с большой дистанции, перехватить его невозможно. Перед заходом на мишень ракета выполняет маневр, называемый «горкой» и разгоняется до 3 чисел Маха. На такой скорости средства ПВО ничего не могут с ней поделать.

Напомним, в ночь на 29 ноября российский фрегат произвел залп четырьмя ракетами «Калибр» и уничтожил все намеченные цели в тыловых районах Украины.