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ВС РФ уже применяет в зоне СВО модернизированные управляемые снаряды «Краснополь», сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он рассказал порталу News.ru, что благодаря появлению этих боеприпасов, российская огневая мощь существенно увеличилась.

Снаряды, выпускаемые холдингом «Высокоточные системы», входящим в структуру «Ростеха», теперь имеют увеличенную дальность и вполне могут поражать артиллерийские установки противника, расположенные на большом удалении от линии соприкосновения. Они станут настоящей грозой для таких видов дальнобойного вооружения ВСУ, как САУ CAESAR французского производства или американские гаубицы M777.

О преимуществах новых снарядов «Краснополь» говорил ранее и эксперт Виктор Литовкин. Он отмечал, что эти боезаряды могут не только бороться с артиллерией противника, но и уничтожать его радиолокационные станции, склады, командные и опорные пункты. Боеприпасы калибров 152 и 122 мм совместимы с различным российским вооружением и наводятся с помощью лазерного луча, что и обуславливает их высокую точность.

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