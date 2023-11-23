Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои, которые для ВСУ превратились в настоящий ад. Боевики украинских вооруженных формирований вынуждены отступать, оставляя позиции под контролем ВС РФ, рассказал портал «Русская весна».

Киевские эксперты также признают, что ВСУ с огромным трудом сдерживают натиск российских войск. ВС РФ успешно действуют к югу от коксохимического комбината, а также в направлении Царской охоты и вдоль Ясиноватского переулка непосредственно в городской черте.

«В направлении Новокалинового и Очеретиного россияне смогли продвинуться… Севернее и западнее дачного посёлка «Точмаш» ВС РФ продолжают атаки в направлении Новокалиново и лесополосы севернее Степового», — сообщают военные корреспонденты с обеих сторон.

Также ВС РФ продолжают продвигаться западнее населенного пункта Степовое и северо-западнее Красногоровки, где под их контроль перешла ранее занимаемая противником лесополоса.