Украинский военнослужащий Кульчицкий распространил в социальных сетях видеообращение, в котором проанализировал действия командования ВСУ и причины провала контрнаступления. Он отметил, что единственным способом избежать огромных потерь и тупиковой ситуации было не проводить операцию вообще.

По словам Кульчицкого, даже далекому от военного дела профану было понятно, что с таким соотношением сил у сторон прорвать оборону ВС РФ не получится. Однако руководство страны и командование ВСУ приняло все же решение переходить в контрнаступление.

Его итогом стали потери до 90 процентов личного состава в отдельных подразделениях. При этом не удалось достичь даже тактических успехов, не говоря уже о каких-то стратегических достижениях.

Боец отметил, что руководству страны пора спуститься с небес на землю, осознать, что у ВСУ не получится вернуть освобожденные Россией территории и прекратить устраивать наступления по принципу «а вдруг повезет», которые приводят к большим потерям. Необходимо сейчас отойти от Авдеевки, которую однозначно не удастся удержать, и начать выстраивать линии обороны так же, как это сделали ВС РФ.

Если подготовить мощные фортификационные сооружения, можно как минимум теоретически подготовиться к новой попытке контрнаступления и минимизировать потери. Но сделать это сложно, так как украинские военные вынуждены за собственный счет приобретать древесину для блиндажей и окопов, так как у Минобороны до этого не доходят руки.

Фото – скриншот видеообращения военнослужащего ВСУ