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Почти целая 8-я рота 54-й украинской бригады исчезла при загадочных обстоятельствах. Ранее это подразделение записывало видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и жаловалось на произвол командования.

Мало того, уже имеется информация о таком же таинственном исчезновении и 6-й роты этой же 54-й бригады. Родственники бойцов подняли шум, что привело к серьезному скандалу, так как командование изначально не отвечало на запросы и полностью игнорировало обращения украинцев.

В итоге оно должно было признать, что две роты почти в полном составе пропали без вести. Это весьма плохая новость для родственников, так как они теперь не смогут подтвердить статус семей военнослужащих, чтобы рассчитывать на помощь от государства, а также получить выплаты, предусмотренные для погибших боевиков.

Командиры подразделений заявляют, что роты перестали выходить на связь. Они рекомендуют родным и близким солдат набраться терпения и дождаться, пока появятся официальные данные.

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