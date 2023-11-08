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На Артемовском направлении российские подразделения вошли в населенный пункт Клещеевка, где сейчас идут напряженные бои. ВСУ пытаются удержать село, но шансы на это у них минимальны.

Кроме того, ВС РФ привели фронт в движение под Артемовском и в несколько раз увеличили давление на противника от Курдюмовки и до Соледара. Артиллерия громит врага сотнями стволов, кроме того, его атакуют танки и штурмовые группы.

Киев снимает часть подразделений сразу с нескольких направлений и бросает их на Авдеевку, которую эксперты называют «ключом ко всему Донбассу». Командование ВСУ и руководство Украины понимает важность этого населенного пункта и боится потерять его уже в ближайшее время.

Аналитики также отмечают, что с 4 июня текущего года, когда ВСУ начали свое контрнаступление, линия фронта фактически не претерпела серьезных изменений. Это лишь подтверждает эпичный провал украинской армии.

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