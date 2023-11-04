Российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что несмотря на колоссальные потери со стороны ВСУ во время сражений с армией ВС России, украинские силы все еще далеки до развала. Журналист отметил, что в управление украинскими войсками вовлечены кураторы Североатлантического альянса.

Сладков отметил, что утверждение о недостатке централизованного командования ВСУ не является правдой. Он подчеркнул, что украинские силы имеют четкое руководство с высокой координацией действий.

В качестве примера Сладков привел приезд группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Для безопасности делегации было объявлено временное перемирие. Огонь был прекращен как со стороны ВСУ, так и со стороны российской армии. «А на той части, которая контролируется Киевом, там и тероборона, и наёмники, особенно поляки, там и ВСУ. Но все они одновременно перестали стрелять. Это один из ярких примеров того, что ситуация управляемая», – рассказал военный корреспондент.