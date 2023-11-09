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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать на Авдеевском направлении, добиваясь реальных успехов на поле боя. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

«Мы наступаем, сцепив зубы, и у нас есть реальный успех. В Киеве прорабатывают вопрос отхода из Авдеевки, долго они там сидели, надо многое вывозить. Украинцы опасаются пропустить момент, чтоб не попасть в окружение. Авдеевка – большой опыт. Мариуполь штурмовали ещё не в таких тяжёлых условиях. Не было такого влияния беспилотников, и не так сильно помогал Запад противнику. Бахмут это была важная предтеча», – написал о ситуации в окрестностях Авдеевке военкор.

Также военкор описал ситуацию на Херсонском направлении, где российская фронтовая авиация планомерно наносит удары по точкам на правом берегу реки Днепр. Главная задача российских сил на данном направлении, по словам военкора, не позволить ВСУ сформировать плацдарм на левом берегу.

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