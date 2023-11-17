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Боевые действия на фронте в зоне проведения специальной военной операции перешли на тактический уровень. При этом ни российская, ни украинская армии пока не способны перевести боевые действия на оперативный масштаб. О текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и перспективах СВО в своем Телеграм-канале рассуждал военкор Александр Сладков.

«Мы уперлись в позиционную войну. Ни нам украинскую оборону не прорвать, ни ВСУ нашу. По описанию ситуации экспертами, и подтверждению сводками пока именно так», – отметил военкор.

По его словам, для совершения крупного прорыва на фронте и освобождению крупного города у российской армии пока не хватает сил и средств. При этом потенциал ВС России с каждым днем увеличивается, а украинские ресурсы и резервы уменьшаются.

«Значит, ждем нашего выхода на уровень, позволяющий проломить линию фронта и нанести несколько мощных ударов, овладев (окружив) намеченные города Украины. Возможно, Херсон и Запорожье, а может Харьков и Николаев. В противном случае, позиционная война будет длиться до скончания сил у одного из противников. Верю, что это будет Украина», – резюмировал Сладков.

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