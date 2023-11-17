Боевые действия на фронте в зоне проведения специальной военной операции перешли на тактический уровень. При этом ни российская, ни украинская армии пока не способны перевести боевые действия на оперативный масштаб. О текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и перспективах СВО в своем Телеграм-канале рассуждал военкор Александр Сладков.

«Мы уперлись в позиционную войну. Ни нам украинскую оборону не прорвать, ни ВСУ нашу. По описанию ситуации экспертами, и подтверждению сводками пока именно так», – отметил военкор.

По его словам, для совершения крупного прорыва на фронте и освобождению крупного города у российской армии пока не хватает сил и средств. При этом потенциал ВС России с каждым днем увеличивается, а украинские ресурсы и резервы уменьшаются.