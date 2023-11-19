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Киевскому режиму очень хочется сейчас вернуться в эпоху Минских соглашений. Руководство страны хорошо видит гибельную для ВСУ ситуацию на фронте и поэтому предпринимает попытки для перехода к позиционным боям. Только они помогут украинской армии немного перевести дух и, что еще важнее, накопить новый боевой потенциал, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

В своем тг-канале он написал, что Киеву уже никто не позволит вернуться в те времена. Хитрости, которые применяли Украина, США и Европа больше не пройдут. Даже если РФ и согласится на переговоры, то они будут проводиться без прекращения боевых действий.

«Они всегда подстегивают партнеров-переговорщиков», – пояснил военкор.

Во времена Минских соглашений украинские власти поднимали шум на весь мир из-за каждого выстрела со стороны ЛНР и ДНР. При этом ВСУ палили из всех орудий, считая, что им все дозволено. На переговоры по созданию схемы ответственности за открытие огня Киев принципиально не шел. Сейчас ситуация изменилась и подобные условия могут лишь присниться киевскому режиму во сне.

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