В ходе последнего интервью с общественно-политическим деятелем Захаром Прилепиным журналистка и телеведущая Ксения Собчак упомянула один из постов военкора Александра Коца, исказив его содержание. По ее словам, после убийства Владлена Татарского военкор Коц призывал наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.
Александр Коц написал развернутый ответ на обвинения Собчак в свое Телеграм-канале. «После убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского многие ваши друзья требовали очень жестких симметричных мер. Коц писал, что земля должна гореть под ногами любого киевского функционера…», – приводит слова журналистки военкор.
«Что должен подумать человек, сидящий напротив и не знакомый с полным текстом того поста? Что Коц призывает убивать украинских лидеров общественного мнения, философов, военкоров. И вообще Киев лучше сжечь. Захар, конечно, такой подход не поддерживает, говорит о недопустимости ковровых бомбардировок по-израильски, уверяет, что от сноса пары кварталов в Киеве никому легче не станет и не разделяет мои слова, если я действительно так говорил. А я так, разумеется, не говорил. Я вообще сказал, что воевать надо не с домами из камня, а с нелюдями – бить не по центрам принятия решений об убийствах Z-ЛОМов, а по лицам, их принимающим. И вот под этими лицами земля должна гореть. А это точно не философы с военкорами», – объяснил свою позицию военкор.