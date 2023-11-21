В ходе последнего интервью с общественно-политическим деятелем Захаром Прилепиным журналистка и телеведущая Ксения Собчак упомянула один из постов военкора Александра Коца, исказив его содержание. По ее словам, после убийства Владлена Татарского военкор Коц призывал наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.

Александр Коц написал развернутый ответ на обвинения Собчак в свое Телеграм-канале. «После убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского многие ваши друзья требовали очень жестких симметричных мер. Коц писал, что земля должна гореть под ногами любого киевского функционера…», – приводит слова журналистки военкор.