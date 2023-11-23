Российские ВС в зоне проведения специальной военной операции уничтожили финский бронетранспортер Sisa Xa-180, состоявший на вооружении украинской армии. Видео с охваченной пламенем боевой машиной опубликовал в своем тг-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что ВС РФ ранее уничтожили еще несколько таких бронетранспортеров в районе Клещеевки под Артемовском, где продолжаются ожесточенные бои, передает портал News.ru.

Также Котенок ранее показывал и другую сожженную технику, полученную Киевом от Запада. В ее числе американская самоходная артиллерийская установка M-109, боевая машина пехоты M2A2 Bradley, уничтоженная под Авдеевкой, танк Т-72М1 из Польши.

ВСУ рассчитывали на западную технику, надеясь, что российские военные будут разбегаться при виде нее. Однако все вышло совершенно иначе, хваленые «Леопарды», «Брэдли» и другие боевые машины продолжают гореть, подбитые бойцами ВС РФ.