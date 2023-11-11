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В штате Флорида в городе Орландо на записи видеокамер наблюдения попал инцидент с участием дикого медведя. Животное украло еду с крыльца дома, оставленную курьером. Видеозапись опубликовало издание Metro.

На видеозаписи видно, как женщина-курьер оставляет еду на крыльце дома возле входной двери. Доставщица сфотографировала оставленный заказ и уехала. Буквально через несколько минут во дворе дома появился большой черный медведь. Он подошел на крыльцо понюхал пакет с едой, а затем взял его в зубы и убежал. Однако через пару минут животное решило вернуться за газировкой.

Как сообщается в издании, хозяева дома видели, что зверь ворует их еду, но они побоялись выходить из дома на улицу. Черный медведь-барибал, укравший еду с крыльца, может быть достаточно агрессивным. Вес взрослого хищника может достигать до 400 кг.

Ранее сообщалось, что в Якутии на работников Чаядинского месторождения напал медведь. Двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были доставлены в Витимскую больницу.

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